Лидер оппозиции в Ереване призвал сторонников прекратить блокировать дороги

Как передает корреспондент РИА Новости, в Ереване началась акция по блокировке дорог. В районе моста Ламбада остановилось движение машин, все автомобилисты гудят. Участники акции скандируют лозунги, машут флагами.

Пашинян не смог приехать к мосту. Как объяснил он в видеообращении в Facebook, как раз по причине того, что дороги оказались заблокированы по его же призыву.

"Опаздываю на митинг из-за перекрытых улиц. Извините. Скоро буду", — сказал он. Также Пашинян пообещал внести «тактические изменения» в акции протестов, не пояснив, какие они теперь будут.

Лидер оппозиции в своем видеообращении призвал сторонников временно прекратить блокировку улиц. «Призываю временно прекратить блокировку улиц в Ереване. Нельзя допустить, чтобы некоторые воспользовались ситуацией и превратили это все в неконтролируемую акцию. Ситуация должна быть под контролем. Речь только о Ереване», — заявил он. Также Пашинян призвал не ездить без номеров.