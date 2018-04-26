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Лидер оппозиции в Ереване призвал сторонников прекратить блокировать дороги
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Лидер оппозиции в Ереване призвал сторонников прекратить блокировать дороги 

РИА Новости 1 час назад
ЕРЕВАН, 26 апр — РИА Новости. Опоздавший из-за перекрытых дорог в Ереване лидер акции протеста, оппозиционный депутат Никол Пашинян призвал сторонников временно прекратить блокирование.
Как передает корреспондент РИА Новости, в Ереване началась акция по блокировке дорог. В районе моста Ламбада остановилось движение машин, все автомобилисты гудят. Участники акции скандируют лозунги, машут флагами.
Пашинян не смог приехать к мосту. Как объяснил он в видеообращении в Facebook, как раз по причине того, что дороги оказались заблокированы по его же призыву.
"Опаздываю на митинг из-за перекрытых улиц. Извините. Скоро буду", — сказал он. Также Пашинян пообещал внести «тактические изменения» в акции протестов, не пояснив, какие они теперь будут.
Лидер оппозиции в своем видеообращении призвал сторонников временно прекратить блокировку улиц. «Призываю временно прекратить блокировку улиц в Ереване. Нельзя допустить, чтобы некоторые воспользовались ситуацией и превратили это все в неконтролируемую акцию. Ситуация должна быть под контролем. Речь только о Ереване», — заявил он. Также Пашинян призвал не ездить без номеров.
Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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