Правящая партия Армении согласилась обсуждать любые вопросы

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) заявила о готовности обсуждать любые вопросы с представителями всех политических блоков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление, которое было распространено после встречи врио премьера Карена Карапетяна и экс-президента страны и лидера партии Сержем Саргсяном.

"Достигнута договоренность объявить о готовности парламентской фракции РПА обсудить со всеми сторонами любые вопросы без предварительных условий", — говорится в партийном заявлении.

Также сообщается, что участники встречи договорились рассмотреть возможность смены председателя партии.

Ранее сообщалось, что лидера оппозиции Никола Пашиняна выдвинули на пост премьера Армении.