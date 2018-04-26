Ещё
Правящая партия Армении согласилась обсуждать любые вопросы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правящая партия Армении согласилась обсуждать любые вопросы 

Газета.Ru 7 часов назад
Правящая Республиканская партия Армении (РПА) заявила о готовности обсуждать любые вопросы с представителями всех политических блоков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление, которое было распространено после встречи врио премьера Карена Карапетяна и экс-президента страны и лидера партии Сержем Саргсяном.
"Достигнута договоренность объявить о готовности парламентской фракции РПА обсудить со всеми сторонами любые вопросы без предварительных условий", — говорится в партийном заявлении.
Также сообщается, что участники встречи договорились рассмотреть возможность смены председателя партии.
Ранее сообщалось, что лидера оппозиции Никола Пашиняна выдвинули на пост премьера Армении.
Газета.Ru: последние новости
В Армении назвали дату выборов нового премьер-министра Оппозиция требует "безоговорочной капитуляции" правящей партии Армении Президент Армении начал консультации с парламентскими и непарламентскими силами
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»32
Россиян оставят без торговых центров162
Трамп унизил Макрона75
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США163
Назван доход говорившей с Путиным звезды66
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение