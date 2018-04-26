Президент Армении провел переговоры с коллегами по СНГ 

В Армении не прекращаются протестные митинги. Сотни людей снова вышли на улицы, сообщает телеканал «МИР 24».
За политической ситуацией в Ереване внимательно следят другие государства Содружества. Накануне вечером с Арменом Саргсяном по телефону поговорил Владимир Путин. Также глава республики провел переговоры с Александром Лукашенко и Нурсултаном Назарбаевым. Лидеры России, Беларуси и Казахстана в разговоре с Саргсяном единодушно сошлись во мнении, что преодолеть внутренний кризис поможет ответственность всех политических сил республики. Необходимо выстроить конструктивный диалог в соответствии с конституцией страны. Протестные акции в Армении возглавляет Никол Пашинян. Накануне он встретился с российским послом. По словам оппозиционера, Россия обещала не вмешиваться в события в Армении. Пашинян заверил, что «антироссийских настроений» в его движении нет.
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