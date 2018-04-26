Президент Армении провел телефонный разговор с коллегой из Казахстана 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с армянским коллегой Арменом Саркисяном. Главы государств обменялись мнением о текущей внутриполитической ситуации в Армении. Об этом сообщила сообщила в четверг пресс-служба казахстанского лидера.
«Нурсултан Назарбаев пожелал мира и спокойствия дружественному народу Армении, а также отметил важность решения сложившегося кризиса путем диалога всех вовлеченных сторон в соответствии с конституцией Армении и на основе верховенства права», — сказано в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе добавили, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
Напомним, накануне вечером состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента Армении Армена Саргсяна. Они подчеркнули, что для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в Армении важно проявлять сдержанность и ответственность, готовность к решению имеющихся проблем путем конструктивного диалога строго в конституционных рамках.
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