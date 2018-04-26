Президент Армении провел телефонный разговор с коллегой из Казахстана

«Нурсултан Назарбаев пожелал мира и спокойствия дружественному народу Армении, а также отметил важность решения сложившегося кризиса путем диалога всех вовлеченных сторон в соответствии с конституцией Армении и на основе верховенства права», — сказано в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Напомним, накануне вечером состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента Армении Армена Саргсяна . Они подчеркнули, что для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в Армении важно проявлять сдержанность и ответственность, готовность к решению имеющихся проблем путем конструктивного диалога строго в конституционных рамках.

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