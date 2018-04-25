В Армении снова начинает набирать обороты протестная волна

ЕРЕВАН , 25 апреля. / ТАСС /. Протестная волна в Армении в среду вновь стала набирать обороты после небольшого перерыва. Отставка Сержа Саргсяна с поста премьер-министра и негласная договоренность политических сил тихо отметить 24 апреля 103-ю годовщину геноцида армян вызвали определенное затишье. Однако сегодня по Еревану прокатился многотысячный митинг сторонников лидера оппозиции, депутата Никола Пашиняна.

Фракция «Елк» выдвинула Пашиняна на пост премьера, в то время как правящая коалиция в парламенте распалась из-за выхода партии «Дашнакцутюн» из союза с Республиканской партией

Парламентская арифметика

Правящая Республиканская партия обладает 58 мандатами из 105 в однопалатном парламенте страны, «Дашнакцутюн» имеет семь мест, «Елк» — девять. Еще 31 кресло у блока «Царукян». Для получения премьерского портфеля кандидату необходимо набрать 53 голоса из 105, то есть простое большинство.

Как заявили сегодня ТАСС представители Пашиняна, несколько оппозиционных партий присоединились к его движению, в частности блок «Царукян». Выход же «Дашнакцутюн» из правящей коалиции может добавить Пашиняну семь голосов к имеющимся 40. При таком сценарии лидеру оппозиции понадобится еще шесть «за».

"Мы все сделали для состояния диалога. Но так вечно продолжаться не может. Исходя из этого, мы покидаем правящую партию и заявляем, что парламент страны должен выбрать премьера — того, кто обладает доверием народа. Новый премьер должен решить внутриполитический кризис и в демократических условиях обеспечить досрочные парламентские выборы", — сказали в партии «Дашнакцутюн».

По мнению ректора Российско-армянского университета в Ереване, премьер-министра республики с 1998 по 1999 годов. Армена Дарбиняна, распад правящей коалиции обусловлен потерей народного доверия.

"Республиканская партия потерпела полное фиаско, обманула народ и потеряла его доверие, — полагает Дарбинян. — Серж Саргсян в процессе изменения конституции касательно смены президентской на парламентскую [форму правления] заявлял, что не будет баллотироваться. Именно решение [Саргсяна] после двух сроков на президентском посту занять кресло премьера послужило катализатором протеста".

Официальная власть сегодня также предпринимала определенные шаги: так, президент Армении Армен Саркисян объявил, что начинает консультации с политическими партиями для поиска путей выхода страны из кризиса.

Безнаказанность

В то время как Никол Пашинян вместе со сторонниками отправился на шестичасовой марш, площадь Республики опустела, а по всему городу участники небольших процессий блокировали дороги и скандировали антиправительственные лозунги. Около ста сторонников оппозиции с помощью машин перекрыли автомагистраль, ведущую из Еревана в международный аэропорт «Звартноц» и не реагировали на призывы полиции прекратить нарушать права обычных граждан.

Призыв участвовать в акции гражданского неповиновения подхватили и автолюбители. В отсутствие лидера протеста центр площади Республики превратился в гоночную трассу. Машины с армянскими триколорами на капотах и в руках у пассажиров, высовывающихся из окон, лихо проносились по дорожному полотну.

Как правило, у всех участников этих заездов были скручены или заклеены регистрационные знаки. Похожее происходило и на других дорогах города, которые на время протестов частично стали пешеходными.

Вечерний митинг

К вечеру, когда площадь заполнилась люди, обстановка стала спокойнее. Музыка теперь играла только со сцены, а собравшиеся ждали выхода Пашиняна. После короткого появления перед собравшимися в начале концерта, он вернулся позже с гораздо более серьезными заявлениями.

" [Исполняющего обязанности премьер-министра Армении] Карапетяна (и. о. премьер-министра) не поддерживают многие депутаты Республиканской партии. Ко мне сегодня подошли депутаты правящей партии и заверили, что готовы проголосовать за народного депутата", — рассказал он. Лидер оппозиции добавил, что Карен Карапетян хотел ввести в стране чрезвычайное положение на время протестов, однако силовики якобы не согласились на такой план. В то же время Пашинян пригрозил, что протестующие заблокируют все правительственные здания, если Республиканская партия попытается выдвинуть кандидата на пост главы правительства.

"Я призываю всех продолжить забастовки, блокировать улицы и перекрестки. В 12:00 (11:00 мск) я предлагаю по всей стране остановить машины на двадцать минут", — сказал он. Пашинян также заверил, что «все мирные действия оппозиции продолжатся до победного конца».

"Карапетян должен знать, что все его попытки отстоять власть бессмысленны. У вас больше нет власти", — заявил лидер армянской оппозиции.