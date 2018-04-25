МИД Армении не выступал с рекомендациями для посольств о повышении мер безопасности

ЕРЕВАН , 25 апреля. / ТАСС /. МИД Армении не выступал с рекомендацией иностранным посольствам принять повышенные меры безопасности в связи с акциями протеста оппозиции в Ереване. Об этом корреспонденту ТАСС заявил представитель внешнеполитического ведомства республики, комментируя появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что МИД республики якобы посоветовал диппредставительствам усилить меры безопасности.

"Ничего подобного не было и нет, у каждого иностранного посольства свои протоколы безопасности, и мы к ним не имеем какого-либо отношения, — отметил представитель МИД. — Не было предупреждений и рекомендаций, чтобы сотрудники посольств не выходили на улицу".

Не соответствуют действительности и утверждения об усилении охраны российского посольства в Ереване. «Посольство работает в спокойной обстановке, в нормальном ритме, наблюдает за ситуацией», — сообщил корреспонденту ТАСС советник-посланник диппредставительства Андрей Иванов