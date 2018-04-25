Ещё
МИД Армении не выступал с рекомендациями для посольств о повышении мер безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД Армении не выступал с рекомендациями для посольств о повышении мер безопасности 

ТАСС 17 часов назад
ЕРЕВАН, 25 апреля. /ТАСС/. МИД Армении не выступал с рекомендацией иностранным посольствам принять повышенные меры безопасности в связи с акциями протеста оппозиции в Ереване. Об этом корреспонденту ТАСС заявил представитель внешнеполитического ведомства республики, комментируя появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что МИД республики якобы посоветовал диппредставительствам усилить меры безопасности.
"Ничего подобного не было и нет, у каждого иностранного посольства свои протоколы безопасности, и мы к ним не имеем какого-либо отношения, — отметил представитель МИД. — Не было предупреждений и рекомендаций, чтобы сотрудники посольств не выходили на улицу".
Не соответствуют действительности и утверждения об усилении охраны российского посольства в Ереване. «Посольство работает в спокойной обстановке, в нормальном ритме, наблюдает за ситуацией», — сообщил корреспонденту ТАСС советник-посланник диппредставительства Андрей Иванов.
В понедельник премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку под давлением массовых выступлений оппозиции по всей стране. Оппозиция требует выбрать главой правительства «кандидата от народа» Никола Пашиняна. Правящая Республиканская партия согласна на досрочные парламентские выборы, но требование оппозиции — выбрать их лидера премьер— министром страны — оценивает как антиконституционные. Оппозиционные митинги и шествия в Ереване и других городах страны продолжились в среду.
ТАСС: последние новости
Кремль надеется, что в Армении сохранятся порядок и стабильность Организатора митингов оппозиции в Ереване освободили из СИЗО Узбекистан планирует в 2018 году подписать с Россией документы о строительстве АЭС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит торговый центр73
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе255
Китай заявил о готовности к торговой войне с США161
В провале Су-57 обвинили F-35786
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии30
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение