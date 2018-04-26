Пять белорусских птицефабрик начнут поставки продукции в Китай 

Об этом заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов.
Он сообщил, что по итогам состоявшихся инспекций, а также визита делегации во главе с заместителем главы Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР китайская сторона приняла решение открыть свой рынок для пяти белорусских птицефабрик. «Сейчас Минсельхозпрод завершает согласование ветсертификата для того, чтобы предприятия смогли уже в мае начать поставки мяса птицы на китайский рынок», — отметил А. Богданов.
Поставки в Китай были разрешены таким белорусским птицефабрикам, как Агрокомбинат «Дзержинский», Витебская бройлерная птицефабрика, Птицефабрика «Дружба», СЗАО «Серволюкс», ОАО «Смолевичи Бройлер». —0—