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Репетиционно-подготовительный сбор участниц конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018»
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Репетиционно-подготовительный сбор участниц конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
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