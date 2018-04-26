Репетиционно-подготовительный сбор участниц конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» 

Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 25 апреля /Синьхуа/ — Репетиционно-подготовительный сбор участниц 11-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь 2018» прошел 24 апреля в Минске. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич