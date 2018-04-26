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В Ташкенте профсоюзы разных стран изучают особенности социальной политики Узбекистана
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В Ташкенте профсоюзы разных стран изучают особенности социальной политики Узбекистана 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 25 апреля /Синьхуа/ — В Ташкенте сегодня открылась международная конференция «Стратегия действий и сильная социальная политика: международная практика и опыт Узбекистана».
По словам председателя Федерации профсоюзов Узбекистана Кудратилла Рафикова, основная цель форума — доведение до международной общественности результатов сильной социальной политики Узбекистана, изучение социально-трудовых вопросов и обмен опытом в этой сфере.
В мероприятии принимают участие представители международных профсоюзных организаций, ученые и эксперты из более 30 стран, в том числе представительная делегация Всекитайской Федерации профсоюзов. —0—
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