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Пашинян заявил о готовности обсуждать формирование временного правительства
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Пашинян заявил о готовности обсуждать формирование временного правительства 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ: ОППОЗИЦИЯ ГОТОВА ОБСУЖДАТЬ С ДРУГИМИ ПОЛИТИЧЕСКИМИ СИЛАМИ ФОРМИРОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА АРМЕНИИ — ПАШИНЯН
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