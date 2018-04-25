Ещё
Лидера армянской оппозиции выдвинули на пост премьер-министра страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидера армянской оппозиции выдвинули на пост премьер-министра страны 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Lenta.ru
Оппозиционная фракция «Елк» в Национальном собрании Армении выдвинула на пост премьер-министра страны кандидатуру лидера протестного движения, руководителя фракции Никола Пашиняна. Об этом говорится в заявлении фракции, передает РИА Новости.
Пашинян возглавит правительство, если за него проголосуют 53 из 105 депутатов однопалатного парламента Армении. Сторонники Пашиняна уже заручились поддержкой 40 парламентариев (фракция «Елк» и блок «Царукян»). Если все семь депутатов от фракции «Дашнакцутюн», которая ранее в среду объявила о выходе из правящей коалиции, проголосуют за Пашиняна, ему понадобятся еще шесть голосов, отмечает ТАСС.
25 апреля Пашинян заявил, что оппозиция требует «полной и безоговорочной капитуляции» правящей в стране Республиканской партии.
В среду утром в Армении возобновились протесты против правящей Республиканской партии. Накануне Пашинян сообщил, что протесты в стране продолжатся даже после отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра. Он подчеркнул, что новым премьером должен стать человек не из Республиканской партии, и заявил о намерении возглавить правительство.
Саргсян, с 2008 по 2018 год занимавший пост президента, подал в отставку 23 апреля после 10 дней массовых протестов против его назначения. Он был избран на свой пост 17 апреля, в тот же день Пашинян объявил о начале «бархатной революции» в стране.
Армения отказалась от президентской формы правления в пользу парламентской республики после референдума в декабре 2015 года. За конституционную реформу проголосовали 63,37 процента избирателей.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бархатная революция»: начался распад коалиции329
Россия доказала очередную ложь США155
МИД обратился к россиянам41
Афганцы перекрыли центр Киева185
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью169
Видео
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
03:09
Михалков одолжил 30 миллионов и прогорел
Шоу-бизнес
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение