Власти Армении обсудят выборы нового премьера 1 мая

Вопрос выборов нового премьер-министра Армении будет обсуждаться на специальном заседании Национального Собрания 1 мая, следует из заявления спикера парламента Армении Ара Баблояна.

«Вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 1 мая, в 12:00 часов, на созываемом силой закона специальном заседании НС», — сказал Баблоян.

Накануне в Ереване возобновились протесты из-за несостоявшейся встречи лидера движения «Елк» Николы Пашиняна и временно исполняющего обязанности премьер-министра Армении Карена Карапетяна . Протестующие перекрыли центральные улицы города.