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Власти Армении обсудят выборы нового премьера 1 мая
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Власти Армении обсудят выборы нового премьера 1 мая 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Капитал страны
Вопрос выборов нового премьер-министра Армении будет обсуждаться на специальном заседании Национального Собрания 1 мая, следует из заявления спикера парламента Армении Ара Баблояна.
«Вопрос избрания премьер-министра будет обсужден 1 мая, в 12:00 часов, на созываемом силой закона специальном заседании НС», — сказал Баблоян.
Накануне в Ереване возобновились протесты из-за несостоявшейся встречи лидера движения «Елк» Николы Пашиняна и временно исполняющего обязанности премьер-министра Армении Карена Карапетяна. Протестующие перекрыли центральные улицы города.
Ранее премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку из-за протестов. Массовые акции продолжались с 17 апреля, когда Саргсян был избран премьер-министром страны.
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