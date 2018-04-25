В Армении опровергли отставку врио премьер-министра Карапетяна

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян не подавал в отставку. Об этом его пресс-секретарь Арам Араратян написал на своей странице в Facebook.

По его словам, слухи об отставке Карапетяна — лишь дезинформация, не имеющая ничего общего с реальностью.

Ранее сообщалось, что в Ереване возобновились акции протеста. Митингующие перекрывают главные дороги города. Встреча оппозиционного лидера Николы Пашиняна с Карапетяном была отменена.

Лидер оппозиции заявил, что не допустит проведения в стране внеочередных парламентских выборов до тех пор, пока правительство возглавляет представитель правящей Республиканской партии

21 апреля после непрекращающихся акций протеста в отставку подал премьер Армении Серж Саргсян . Он руководил страной 10 лет после двух побед на президентских выборах в 2008 и 2013 годах.

Саргсяна избрал премьер-министром парламент Армении. Предварительно в конституцию страны были внесены изменения, наделяющие главу кабмина широкими полномочиями.

После отставки Саргсяна временно исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян.