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В Армении опровергли отставку врио премьер-министра Карапетяна
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В Армении опровергли отставку врио премьер-министра Карапетяна 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва24
Временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян не подавал в отставку. Об этом его пресс-секретарь Арам Араратян написал на своей странице в Facebook.
По его словам, слухи об отставке Карапетяна — лишь дезинформация, не имеющая ничего общего с реальностью.
Ранее сообщалось, что в Ереване возобновились акции протеста. Митингующие перекрывают главные дороги города. Встреча оппозиционного лидера Николы Пашиняна с Карапетяном была отменена.
Лидер оппозиции заявил, что не допустит проведения в стране внеочередных парламентских выборов до тех пор, пока правительство возглавляет представитель правящей Республиканской партии.
21 апреля после непрекращающихся акций протеста в отставку подал премьер Армении Серж Саргсян. Он руководил страной 10 лет после двух побед на президентских выборах в 2008 и 2013 годах.
Саргсяна избрал премьер-министром парламент Армении. Предварительно в конституцию страны были внесены изменения, наделяющие главу кабмина широкими полномочиями.
После отставки Саргсяна временно исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян.
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