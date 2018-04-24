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Лидер протестов в Армении заявил о готовности стать премьер-министром
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Лидер протестов в Армении заявил о готовности стать премьер-министром 

Rambler News Service 24 апреля 2018
Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян заявил в ходе пресс-конференции для зарубежных СМИ о готовности стать премьер-министром страны, если народ возложит на него такую обязанность, передает Sputnik Армения.
«С большой вероятностью, так и произойдет», — сказал Пашинян.
Лидер оппозиции отметил, что его «поддерживают 90% избирателей». По его словам, в премьер-министр должны быть выдвинут кандидат от народа, что является единственным путем к переходу Армении к обычной нормальной жизни. Пашинян подчеркнул, что таким кандидатом не может быть никто из Республиканской партии Армении.
«Эра правления РПА закончилась. Они не должны пытаться удерживать власть — они должны мирно и без потрясений передать ее», — сказал он.
Ранее премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку из-за протестов. Массовые акции продолжались с 17 апреля, когда экс-президент страны Саргсян был избран премьер-министром Армении. Лидер армянской партии «Гражданский договор» Никол Пашинян во время митинга оппозиции в Ереване объявил о создании комитета «бархатной революции».
Позже врио главы правительства Армении был назначен первый вице-премьер страны Карен Карапетян. Кроме того, президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства страны.
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