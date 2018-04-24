Лидер протестов в Армении заявил о готовности стать премьер-министром

Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян заявил в ходе пресс-конференции для зарубежных СМИ о готовности стать премьер-министром страны, если народ возложит на него такую обязанность, передает Sputnik Армения.

«С большой вероятностью, так и произойдет», — сказал Пашинян.

Лидер оппозиции отметил, что его «поддерживают 90% избирателей». По его словам, в премьер-министр должны быть выдвинут кандидат от народа, что является единственным путем к переходу Армении к обычной нормальной жизни. Пашинян подчеркнул, что таким кандидатом не может быть никто из Республиканской партии Армении.

«Эра правления РПА закончилась. Они не должны пытаться удерживать власть — они должны мирно и без потрясений передать ее», — сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку из-за протестов. Массовые акции продолжались с 17 апреля, когда экс-президент страны Саргсян был избран премьер-министром Армении. Лидер армянской партии «Гражданский договор» Никол Пашинян во время митинга оппозиции в Ереване объявил о создании комитета «бархатной революции».