Оператор МТРК «Мир» получил благодарность от Лукашенко 

Телеоператор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике Беларусь Вадим Трусов получил благодарность от Александра Лукашенко. А вручил ее премьер-министр страны Андрей Кобяков, передает телеканал «МИР 24». Это, пожалуй, одно из немногих мероприятий в республике, на котором Вадим Трусов был по другую сторону камеры. Его глазами мы смотрим на то, чем живут белорусы. Видеоматериалы Вадима мы получаем из разных уголков страны. Сам оператор признается: награду за свой труд он никак не ожидал.
«Президент в этом году в своих публичных выступлениях дважды критиковал работу телеоператоров. А сегодня наше национальное представительство МТРК «Мир» в Республике Беларусь получает высокую награду от главы государства именно за операторскую работу. И это очень приятно. А нашим коллегам я хочу пожелать, чтобы в следующем году на этой сцене стояли они. Потому что только в условиях реальной конкуренции мы можем сделать наше телевидение лучше», — сказал Вадим Трусов.
Торжественная церемония прошла сегодня во Дворце Республики. В списке награжденных — более ста человек. Все они получили именные благодарности главы государства, а также медали «За трудовые заслуги».
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