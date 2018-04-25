Оператор МТРК «Мир» получил благодарность от Лукашенко

«Президент в этом году в своих публичных выступлениях дважды критиковал работу телеоператоров. А сегодня наше национальное представительство МТРК «Мир» в Республике Беларусь получает высокую награду от главы государства именно за операторскую работу. И это очень приятно. А нашим коллегам я хочу пожелать, чтобы в следующем году на этой сцене стояли они. Потому что только в условиях реальной конкуренции мы можем сделать наше телевидение лучше», — сказал Вадим Трусов.

Торжественная церемония прошла сегодня во Дворце Республики. В списке награжденных — более ста человек. Все они получили именные благодарности главы государства, а также медали «За трудовые заслуги».

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