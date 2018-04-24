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В Армении назвали дату выборов нового премьер-министра
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В Армении назвали дату выборов нового премьер-министра 

Парламентская газета 24 апреля 2018
Фото: Парламентская газета
Выборы нового премьер-министра Армении состоятся 2 мая, сообщил заместитель председателя постоянной комиссии парламента страны по государственно-правовым вопросам и защите прав человека Рустам Махмудян, передаёт РИА «Новости».
«Как и прежде, так и на этот раз парламентские фракции в семидневный срок предложат кандидатуры на пост премьера. А затем, в силу закона, созывается заседание парламента и избирается глава правительства. По сути, это должно произойти 2 мая», — напомнил Махмудян установленный конституцией республики механизм кадровых решений.
Правительство Армении ушло в отставку 23 апреля, период выдвижения истекает 1 мая, кабинет министров должен быть сформирован в течение 15 дней после назначения главы правительства.
В понедельник стало известно, что исполняющим обязанности премьер-министра страны после отставки Сержа Саргсяна стал первый вице-премьер Карен Карапетян.
В Кремле, комментируя события в республике, отметили, что события с протестами являются внутренним делом страны, приветствовав при этом снижение уровня дестабилизации ситуации.
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