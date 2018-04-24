В Армении назвали дату выборов нового премьер-министра

Выборы нового премьер-министра Армении состоятся 2 мая, сообщил заместитель председателя постоянной комиссии парламента страны по государственно-правовым вопросам и защите прав человека Рустам Махмудян, передаёт РИА «Новости»

«Как и прежде, так и на этот раз парламентские фракции в семидневный срок предложат кандидатуры на пост премьера. А затем, в силу закона, созывается заседание парламента и избирается глава правительства. По сути, это должно произойти 2 мая», — напомнил Махмудян установленный конституцией республики механизм кадровых решений.

Правительство Армении ушло в отставку 23 апреля, период выдвижения истекает 1 мая, кабинет министров должен быть сформирован в течение 15 дней после назначения главы правительства.

В Кремле, комментируя события в республике, отметили, что события с протестами являются внутренним делом страны, приветствовав при этом снижение уровня дестабилизации ситуации.