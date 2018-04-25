Москва призвала политические силы Армении к диалогу 

Как отметили в дипломатическом ведомстве, народы России и Армении связывает многолетняя историческая дружба и разностороннее сотрудничество. «Убеждены, что скорейшее возвращение жизни в нормальное русло и восстановление общественного согласия отвечает коренным интересам братской Армении», — подчеркнули в МИДе РФ.
В Ереване больше недели проходят многотысячные митинги и шествия. Сначала люди требовали отставки только что избранного премьером бывшего президента Сержа Саргсяна. 23 апреля он заявил об уходе. Теперь оппозиция требует отстранить от власти всех членов правящей Республиканской партии.