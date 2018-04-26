Лидер армянской оппозиции отказался учитывать «украинский опыт»

Лидер армянской оппозиции, депутат Национального собрания страны Никол Пашинян не считает возможным проводить параллели между текущей ситуацией в стране и положением дел, сложившимся на Украине в 2013-2014 годах, которое привело к смене власти и ухудшением отношений Киева с Москвой . Об этом он рассказал в интервью РБК.

Отвечая на вопрос о том, нет ли у него опасений, что в случае затяжного политического кризиса в Армении Россия может занять некомфортную для Еревана позицию, учитывая произошедшее на Украине, Пашинян сказал, что не хочет «учитывать украинский опыт, потому что это вообще другая история». Политик подчеркнул, что у протестного движения в Армении нет никакого геополитического контекста.

«Это не движение ни против России, ни против Соединенных Штатов , ни против Евросоюза , ни против Ирана , ни против Грузии . Это движение против коррупции, это движение против неэффективного правления и это чисто внутриармянское движение», — заявил он, отметив, что обсуждал этот вопрос с послом России в Ереване Иваном Волынкиным.

Пашинян добавил, что очень рад, что официальные представители России говорят, что не намерены вмешиваться во внутренние процессы Армении, поскольку «тут нет ни капли антироссийских настроений». При этом он признал, что в стране есть «некоторые субъекты» (имея в виду исполняющего обязанности премьер-министра Армении Карена Карапетяна ), которые хотят представить, что они делают что-то по соглашению с Россией.

Также Пашинян отметил, что готов выводить людей на улицы до тех пор, пока ему не дадут стать временным премьер-министром Армении. «Я просто думаю, что люди не дадут нам действовать по-другому», — сказал он. Политик добавил, что «народ решил», что премьером должен быть именно он. Пашинян указал, что главной задачей протестующих является проведение в стране честного голосования.

В Армении продолжаются протесты против правящей в стране Республиканской партии . 25 апреля Пашинян заявил, что оппозиция требует ее «полной и безоговорочной капитуляции».