Мясо птицы из Беларуси будет поставляться в Китай

"Принято решение открыть пять белорусских птицефабрик для поставок мяса птицы в Китай", — цитирует Богданова ТАСС . Поставлять мясо птицы в Китай будут «Агрокомбинат » Дзержинский ", «Витебская бройлерная птицефабрика», «Дружба», «Серволюкс» и «Смолевичи Бройлер».

Как уточнил представитель Минсельхозпрода Беларуси, решение было принято по итогам прошедших инспекций и визита китайской делегации. Поставки могут открыться уже в мае. Сейчас завершается согласование ветеринарного сертификата.

По данным Минсельхозпрода Беларуси весь экспортный потенциал мясу птицы составляет 300 тысяч тонн. В Китай Беларусь готова поставить 145 тысяч тонн продукции. Пока белорусские предприятия экспортируют в Китай говядину, молочную продукцию и лен.