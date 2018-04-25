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Мясо птицы из Беларуси будет поставляться в Китай
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Мясо птицы из Беларуси будет поставляться в Китай 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
Право поставлять мясо птицы в Китай получили пять белорусских предприятий, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Республики Беларусь Алексей Богданов.
"Принято решение открыть пять белорусских птицефабрик для поставок мяса птицы в Китай", — цитирует Богданова ТАСС. Поставлять мясо птицы в Китай будут «Агрокомбинат »Дзержинский", «Витебская бройлерная птицефабрика», «Дружба», «Серволюкс» и «Смолевичи Бройлер».
Как уточнил представитель Минсельхозпрода Беларуси, решение было принято по итогам прошедших инспекций и визита китайской делегации. Поставки могут открыться уже в мае. Сейчас завершается согласование ветеринарного сертификата.
По данным Минсельхозпрода Беларуси весь экспортный потенциал мясу птицы составляет 300 тысяч тонн. В Китай Беларусь готова поставить 145 тысяч тонн продукции. Пока белорусские предприятия экспортируют в Китай говядину, молочную продукцию и лен.
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