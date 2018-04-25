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Один из депутатов в Армении перешел к оппозиции
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Первый депутат из правящей в Армении коалиции перешел на сторону оппозиции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Sputnik / Асатур Есаянц
Депутат армянского парламента от входящей в правящую коалицию партии "Дашнакцутюн" Сурен Манукян заявил, что присоединяется к акциям протеста в Ереване.
"Я, Сурен Манукян, нахожусь в командировке в Батуми с 22 по 26 апреля, участвую в мероприятии в рамках ПА НАТО, но внимательно слежу за происходящими в Армении событиями и выражаю свою солидарность с народной революцией и ее лидером Николом Пашиняном", — написал Манукян на своей странице в Facebook.
Фракция "Дашнакцутюн" в 105-местном парламенте Армении состоит из семи депутатов. Для избрания лидера оппозиции Пашиняна премьером требуется 53 голоса. У возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход) и примкнувшего к ней "Блока Царукян" на данный момент 40 голосов.
Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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