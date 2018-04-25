Армянская оппозиция выберет «народного кандидата»

Армянская оппозиция на митинге выберет «народного кандидата» в премьеры

Оппозиция намерена выбрать "народного кандидата" на пост премьера Армении в среду на митинге, сообщил журналистам лидер акций протеста, оппозиционный депутат Никол Пашинян

Ранее зампред постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам и защите прав человека Рустам Махмудян сообщил РИА Новости , что выборы нового премьера Армении могут пройти уже 2 мая.

"Вечером на митинге, который начнётся в 19.00 (18.00 мск), мы выберем народного кандидата", — сказал Пашинян журналистам на марше протеста.

По его словам, "после этого кандидатуру должен будет поддержать парламент, законные процедуры будут соблюдены". Пашинян считает, что если произойдет роспуск парламента, "премьер и временное правительство все равно будут назначены". "Их главная задача — подготовка к внеочередным выборам", — отметил он.

В среду должны были состояться переговоры и.о. премьера Карена Карапетяна и лидера акций протеста Пашиняна, однако они оказались сорваны из-за радикальных условий оппозиции. Сторонники оппозиции собрались на площади в центре Еревана , после чего устроили несанкционированный марш по центру столицы. Пашинян заявил, что митинг будет идти "и сегодня, и завтра" — пока требования оппозиции не будут выполнены.