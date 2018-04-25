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В Госдуме пока не планируют принимать заявление по ситуации в Армении
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В Госдуме пока не планируют принимать заявление по ситуации в Армении 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников не видит необходимости в принятии заявления ГД в связи с обстановкой в Армении, где премьер ушел в отставку, и считает, что политикам из других стран тоже не стоит вмешиваться в ситуацию.
Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
"Мы сейчас должны делать заявление, что все должно быть в конституционном поле? Дополнительно говорить о том, что «масло масляное», нет никакого смысла", — заявил Калашников.
Он также не видит необходимости в посещении депутатами Армении. «Конечно, вмешиваться сейчас политикам из другого государства я бы не очень рекомендовал… Вмешательство нашего комитета в данную ситуацию, мне кажется, скорее навредит, нежели поможет», — добавил глава думского комитета.
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