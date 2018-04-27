Ещё
Экспорт товаров из Нижегородской области в Белоруссию увеличился с начала года на 83%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экспорт товаров из Нижегородской области в Белоруссию увеличился с начала года на 83% 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Нижегородская область за январь-февраль 2018 года увеличила на 83% экспорт в Белоруссию по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщили в пятницу пресс-службе правительства региона.
"Нижегородская область увеличила экспорт в Республику Беларусь на 83% в январе — феврале 2018 года. Основной рост экспорта произошел за счет увеличения поставок изделий из черных металлов более чем в семь раз и высокоточного оптического оборудования — почти в 14 раз. Также произошло увеличение и уровня продаж по другим товарным группам. Так, объем поставок высокотехнологичного электрооборудования вырос на 83%", — говорится в сообщении.
В 2017 году товарооборот Нижегородской области и Белоруссии вырос на 35,6% и достиг $1 млрд «Первые месяцы 2018 года нас тоже вдохновляют, демонстрируется рост значительный по отношению к предыдущему году — 58,6%», — цитирует пресс-служба слова врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина по итогам заседания Совета делового сотрудничества региона и Республики Беларусь.
ТАСС: последние новости
Лидер оппозиции Армении заявил о продолжении переговоров с властями о мирной смене власти Сторонники армянской оппозиции собрались на митинге Лидер оппозиции Армении выступает против улучшения отношений с ЕС в ущерб отношениям с РФ
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США обратились к России с пожеланием270
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт37
Майские пенсии доставят по особому графику106
Дерипаска согласился выполнить условие США322
Трамп раскрыл свое отношение к России104
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение