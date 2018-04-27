Экспорт товаров из Нижегородской области в Белоруссию увеличился с начала года на 83% 

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Нижегородская область за январь-февраль 2018 года увеличила на 83% экспорт в Белоруссию по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщили в пятницу пресс-службе правительства региона.
"Нижегородская область увеличила экспорт в Республику Беларусь на 83% в январе — феврале 2018 года. Основной рост экспорта произошел за счет увеличения поставок изделий из черных металлов более чем в семь раз и высокоточного оптического оборудования — почти в 14 раз. Также произошло увеличение и уровня продаж по другим товарным группам. Так, объем поставок высокотехнологичного электрооборудования вырос на 83%", — говорится в сообщении.
В 2017 году товарооборот Нижегородской области и Белоруссии вырос на 35,6% и достиг $1 млрд «Первые месяцы 2018 года нас тоже вдохновляют, демонстрируется рост значительный по отношению к предыдущему году — 58,6%», — цитирует пресс-служба слова врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина по итогам заседания Совета делового сотрудничества региона и Республики Беларусь.