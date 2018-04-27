Экспорт товаров из Нижегородской области в Белоруссию увеличился с начала года на 83%

"Нижегородская область увеличила экспорт в Республику Беларусь на 83% в январе — феврале 2018 года. Основной рост экспорта произошел за счет увеличения поставок изделий из черных металлов более чем в семь раз и высокоточного оптического оборудования — почти в 14 раз. Также произошло увеличение и уровня продаж по другим товарным группам. Так, объем поставок высокотехнологичного электрооборудования вырос на 83%", — говорится в сообщении.