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Пашинян получил первое письмо поддержки
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Пашинян получил первое письмо поддержки от местных властей 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: Sputnik / Асатур Есаянц
Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян сообщил, что получил от администрации села Кохб на севере страны письмо о поддержке.
Это первая городская администрация в Армении, поддержавшая оппозиционера. Письмо опубликовано Пашиняном на его странице в Facebook.
"Городская администрация Кохб Тавушской области присоединяется к общенациональному движению. Мы призываем администрации всех районов присоединиться к общенациональному движению во имя свободной, независимой и демократичной Армении", — говорится в письме, подписанном руководителями общины города, советом старшин и активистами.
Кохб — село, расположенное на северо-востоке Армении, в Ноемберянском районе Тавушской области.
Акции против избрания экс-президента Армении Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.
Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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