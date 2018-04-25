Протестующие прошли маршем по центру Еревана

Протестующие прошли маршем по центральным улицам Еревана

Участники акции протеста прошли маршем по центральным улицам Еревана , передает корреспондент РИА Новости

С флагами они описали большой круг по центральным улицам и вернулись обратно на площадь Республики. Автомобили приветствовали их гудками, несмотря на помехи дорожному движению. Участники марша спокойно прошли мимо поворота на улицу маршала Баграмяна, где находится администрация премьера Армении

Одновременно их сторонники перекрыли все улицы вокруг площади Республики, в том числе улицу Мелика Адамяна, где находится офис правящей Республиканской партии . К самому офису стянуты силы полиции, а также два БТР и много автобусов. Вход к офису перекрыт, однако в целом сохраняется спокойная обстановка. Оппозиционеры беседуют с полицейскими. Полицейские оснащены дубинками и щитами, однако сложили их на асфальт.

На самой площади Республики также много жителей города. Вдоль здания правительства, стоящего на площади, стоят несколько десятков полицейских, в дверях дежурят автоматчики.

В среду должны были состояться переговоры и.о. премьера Карена Карапетяна и лидера акции протеста Никола Пашиняна, однако они оказались сорваны из-за радикальных условий оппозиции. Сторонники оппозиции собрались на площади в центре Еревана, после чего устроили несанкционированный марш по центру столицы. Пашинян заявил, что митинг будет идти "и сегодня, и завтра" — пока требования оппозиции не будут выполнены.