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Президент Армении начал консультации в Ереване
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Президент Армении начал консультации с парламентскими и непарламентскими силами 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Армении Армен Саркисян заявил, что начал консультироваться с парламентскими и непарламентскими силами страны для обсуждения текущей обстановки, передает РИА "Новости".
"Будучи обеспокоен сложившейся ситуацией, с сегодняшнего дня начинаю консультации с представителями парламентских и непарламентских сил для обсуждения обстановки в стране и путей выхода из нее", — говорится в заявлении президента.
Ранее лидер протестов в Армении, оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил, что дата новых переговоров с властью еще не назначена. Также ранее сообщалось, что врио премьера Армении Карен Карапетян предложил провести внеочередные выборы в парламент.
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