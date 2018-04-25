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Полиция охраняет правительственные здания в Ереване
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Полиция охраняет правительственные здания у площади Республики в Ереване 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: Sputnik / Асатур Есаянц
Полиция взяла под контроль все правительственные здания в районе площади Республики в Ереване, где проходит митинг оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько десятков полицейских прибыли на площадь и бегом рассредоточились вдоль правительственных зданий в ее районе. Полтора десятка полицейских выстроились у входа в здание правительства.
Никаких стычек с протестующими нет, хотя на площадь прибывают новые группы сторонников оппозиции. Протестующие перекрыли все улицы, идущие через площадь, однако полиция им не препятствует.
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