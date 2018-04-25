Полиция охраняет правительственные здания в Ереване

Полиция охраняет правительственные здания у площади Республики в Ереване

Полиция взяла под контроль все правительственные здания в районе площади Республики в Ереване , где проходит митинг оппозиции, передает корреспондент РИА Новости

Несколько десятков полицейских прибыли на площадь и бегом рассредоточились вдоль правительственных зданий в ее районе. Полтора десятка полицейских выстроились у входа в здание правительства.

Никаких стычек с протестующими нет, хотя на площадь прибывают новые группы сторонников оппозиции. Протестующие перекрыли все улицы, идущие через площадь, однако полиция им не препятствует.