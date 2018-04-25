Минск и Москва продолжат переговоры по рынку молока 26 апреля

По его словам, переговоры продолжатся 26 апреля. На экспертном уровне в формате видеоконференции переговоры с Минсельхозом России прошли 24 апреля.

"В ходе переговоров сблизились позиции сторон в понимании необходимости совершенствования системы учета экспорта молочной продукции, мониторинга ценообразования, принятия мер по обеспечению молочного рынка Союзного государства в первую очередь за счет российских и белорусских производителей на основании разрабатываемых и утверждаемых прогнозных балансов спроса и предложения", — сказал Богданов.

По его словам, очередные консультации на техническом уровне по предложению российской стороны запланированы в формате видеоконференции на 26 апреля, а визит российской делегации в Минск, «запланированный на 25-26 апреля, перенесен на период после майских праздников».