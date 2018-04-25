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Минск и Москва продолжат переговоры по рынку молока 26 апреля
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Минск и Москва продолжат переговоры по рынку молока 26 апреля 

ТАСС 48 минут назад
МИНСК, 25 апреля. /Корр. ТАСС/. Аграрные ведомства Белоруссии и России сблизили позиции обеспечению молочного рынка Союзного государства за счет российских и белорусских производителей, сообщил ТАСС начальник главного управления внешнеэкономической деятельности минсельхозпрода Белоруссии Алексей Богданов.
По его словам, переговоры продолжатся 26 апреля. На экспертном уровне в формате видеоконференции переговоры с Минсельхозом России прошли 24 апреля.
"В ходе переговоров сблизились позиции сторон в понимании необходимости совершенствования системы учета экспорта молочной продукции, мониторинга ценообразования, принятия мер по обеспечению молочного рынка Союзного государства в первую очередь за счет российских и белорусских производителей на основании разрабатываемых и утверждаемых прогнозных балансов спроса и предложения", — сказал Богданов.
По его словам, очередные консультации на техническом уровне по предложению российской стороны запланированы в формате видеоконференции на 26 апреля, а визит российской делегации в Минск, «запланированный на 25-26 апреля, перенесен на период после майских праздников».
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