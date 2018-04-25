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Парламент Киргизии одобрил кандидатуру нового генпрокурора
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Парламент Киргизии одобрил кандидатуру нового генпрокурора
Говорит Москва
24 минуты назад
Комментарии
Теперь указ о назначении должен подписать президент страны.
Ранее депутаты признали работу прежнего генпрокурора
Киргизии
Индиры Джолдубаевой неудовлетворительной и рекомендовали отправить её в отставку.
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