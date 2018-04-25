Ещё
Парламент Киргизии одобрил кандидатуру нового генпрокурора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парламент Киргизии одобрил кандидатуру нового генпрокурора 

Говорит Москва 24 минуты назад
Теперь указ о назначении должен подписать президент страны.
Ранее депутаты признали работу прежнего генпрокурора Киргизии Индиры Джолдубаевой неудовлетворительной и рекомендовали отправить её в отставку.
Говорит Москва: последние новости
Десятки тысяч человек собрались на протестный митинг в центре Еревана Лидер армянской оппозиции призвал к неповиновению Пашинян указал на проблемы в отношениях России и Армении
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне упустили свой исторический шанс118
Кремль сменит формат инаугурации281
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»32
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы21
Россия прощает и платит120
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:08
Садальский раскрыл тайну Галкина
Шоу-бизнес
03:04
Джигарханян пошел на отчаянный шаг
Шоу-бизнес
01:14
Куда революция заведет Армению
В мире
03:15
Посольство РФ пошутило над министром обороны Британии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение