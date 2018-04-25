Новое правительство Киргизии принесло присягу

Правительство Киргизии во главе с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым в среду принесло присягу перед парламентом и президентом страны, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Жогорку Кенеша (парламента) республики.

В пятницу парламент Киргизии большинством голосов одобрил кандидатуру руководителя администрации президента страны Абылгазиева на пост премьер-министра, а также поддержал программу и состав его правительства. Абылгазиев возглавил 30 по счету состав кабинета министров Киргизии за 27 лет независимости республики. Его предшественник — самый молодой по возрасту премьер-министр Сапар Исаков продержался на этом посту немногим более 7 месяцев.

"Сегодня на заседании Жогорку Кенеша с участием президента Сооронбая Жээнбекова состоялась торжественная церемония присяги членов правительства", — сообщил он.

Ранее Абылгазиев занимал пост первого вице-премьера в правительстве нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. После победы Жээнбекова в президентских выборах осенью 2017 был назначен советником, а затем руководителем аппарата президента Киргизии. Однако ранее он носил имя и фамилию Мухамметкалый Абулгазиев, которые сменил в прошлом году.