Ещё
Новое правительство Киргизии принесло присягу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новое правительство Киргизии принесло присягу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Фото: Преступная Россия
Правительство Киргизии во главе с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым в среду принесло присягу перед парламентом и президентом страны, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Жогорку Кенеша (парламента) республики.
В пятницу парламент Киргизии большинством голосов одобрил кандидатуру руководителя администрации президента страны Абылгазиева на пост премьер-министра, а также поддержал программу и состав его правительства. Абылгазиев возглавил 30 по счету состав кабинета министров Киргизии за 27 лет независимости республики. Его предшественник — самый молодой по возрасту премьер-министр Сапар Исаков продержался на этом посту немногим более 7 месяцев.
"Сегодня на заседании Жогорку Кенеша с участием президента Сооронбая Жээнбекова состоялась торжественная церемония присяги членов правительства", — сообщил он.
В структуре кабмина Абылгазиева сохранены все 12 министерств и четыре госкомитета. В целом состав нового правительства Киргизии теперь выглядит так: первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, вице-премьер-министры Жениш Разаков, Замирбек Аскаров и Алтынай Омурбекова. Руководитель аппарата правительства — министр Мурат Мукамбетов, глава МИД — Эрлан Абдылдаев, МВД — Кашкар Джунушалиев, минюста Айнур Абдылдаева и минфина Адылбек Касымалиев. Министерство экономики возглавил Олег Панкратов, министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев, министерство транспорта и дорог Жамшитбек Калилов, МЧС Нурболот Мирзахмедов, министерство образования и науки Гульмира Кудайбердиева, минздрав Космосбек Чолпонбаев. Главой министерства культуры, информации и туризма назначен Султан Жумагулов, минтруда и соцразвития Таалайкул Исакунова. Госкомитет нацбезопасности возглавит Идрис Кадыркулов, госкомитет по делам обороны Эрлис Тердикбаев, госкомитет промышленности, энергетики и недропользования Уланбек Рыскулов и госкомитет информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев.
Ранее Абылгазиев занимал пост первого вице-премьера в правительстве нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. После победы Жээнбекова в президентских выборах осенью 2017 был назначен советником, а затем руководителем аппарата президента Киргизии. Однако ранее он носил имя и фамилию Мухамметкалый Абулгазиев, которые сменил в прошлом году.
РИА Новости: последние новости
Президент Армении прибыл на митинг оппозиции в Ереване Врио премьера Армении попросил президента обсудить внеочередные выборы Никол Пашинян заявил о договоренности об освобождении всех задержанных
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне упустили свой исторический шанс110
Кремль сменит формат инаугурации277
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»32
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы20
Россия прощает и платит120
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:08
Садальский раскрыл тайну Галкина
Шоу-бизнес
03:04
Джигарханян пошел на отчаянный шаг
Шоу-бизнес
01:14
Куда революция заведет Армению
В мире
03:15
Посольство РФ пошутило над министром обороны Британии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение