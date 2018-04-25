Беларусь выделит почти 600 млн долларов на преодоление последствий катастрофы на ЧАЭС в 2019-2020 годах

Минск , 25 апреля / Синьхуа / — Беларусь планирует выделить 1,2 млрд белорусских рублей /599 млн долларов/ на преодоление последствий катастрофы на ЧАЭС в 2019-2020 годах. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил заместитель начальника департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС страны Петр Николаенко.

"По действующей госпрограмме на реализацию мероприятий до 2020 года планируется направить 2,6 млрд белорусских рублей /1,3 млрд долларов/. Из них расходы в 2016-2017 годах составили практически 1 млрд белорусских рублей /499,2 млн долларов/, запланировано на текущий год 470 млн белорусских рублей /234,6 млн долларов/ и прогнозируется использовать в 2019-2020 годах 1,2 млрд белорусских рублей /599 млн долларов/. В приоритете, как и в предыдущих программах, задачи по социальной защите, медобеспечению и оздоровлению пострадавших", — сказал он.

Ежегодные затраты по чернобыльской программе в Беларуси составляют около 3 проц. республиканского бюджета. «Средства в общей массе распределяются по четырем направлениям. Первое — это социальная защита, медобеспечение и оздоровление пострадавшего населения. Второе — радиационная защита и адресное применение защитных мер. Третье — социально-экономическое развитие пострадавших регионов, четвертое — научное обеспечение и совершенствование информационной работы», — заявил чиновник.

"Начиная с 2001 года, на социальную защиту, медобеспечение и санаторно-курортное лечение пострадавших идет более половины средств, выделяемых из бюджета страны на преодоление последствий катастрофы на ЧАЭС. Всего в Беларуси более 71,9 тыс. участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Инвалидов-чернобыльцев — более 9,7 тыс. Пострадавшее население под специальным наблюдением. Практически 100 проц. из них ежегодно проходят обследование", — сообщил П. Николаенко. —0—