В Пекине открылся V Фестиваль военных оркестров ШОС 

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.
Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.
Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.
Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.
Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.
Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.
Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.
Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.
Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.
Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.
Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.
Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.
Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.
Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.