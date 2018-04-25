В Пекине открылся V Фестиваль военных оркестров ШОС

Пакистана, России, Таджикистана, Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана Узбекистана , Индии и Беларуси

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.

Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.

Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.

Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.

Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.

Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.

Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.

Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.

Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.

Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.

Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.

Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.

Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.