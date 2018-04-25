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В Пекине открылся V Фестиваль военных оркестров ШОС
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В Пекине открылся V Фестиваль военных оркестров ШОС 

ИА Синьхуа 28 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.
Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.
Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.
Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.
Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.
Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.
Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.
Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.
Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.
Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.
Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.
Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.
Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — V Фестиваль военных оркестров стран Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ открылся в Пекине во вторник, 24 апреля.
Военные музыканты Китая принимают в нем участие наряду с коллегами из Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Беларуси.
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