Организатора митингов оппозиции в Ереване освободили из СИЗО

Участники акций оппозиции с ликованием встретили Пашиняна. «Никол, Никол!», «Победа, победа!», — скандировали они.

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