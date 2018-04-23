Организатора митингов оппозиции в Ереване освободили из СИЗО 

ЕРЕВАН, 23 апреля. /ТАСС/. Руководитель акций протеста оппозиции в Ереване, депутат парламента Армении Никол Пашинян освобожден из следственного изолятора, куда был помещен в воскресенье после задержания. Отпущены и двое других парламентариев от оппозиции Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.
Тысячи манифестантов с утра проводили массовые акции в Ереване, требуя освободить Пашиняна. Группа его сторонников перекрыла межгосударственную автодорогу Ереван — Севан, поскольку местонахождение оппозиционера было неизвестно и распространялись слухи, что он находится в отделе полиции в городе Севан на берегу высокогорного озера.
Участники акций оппозиции с ликованием встретили Пашиняна. «Никол, Никол!», «Победа, победа!», — скандировали они.
Генеральная прокуратура Армении не будет требовать ареста оппозиционных депутатов, задержанных накануне за незаконное проведение собраний. Об этом заявил ранее на брифинге в понедельник первый вице-премьер Армении Карен Карапетян, сообщив, что едет на встречу с Пашиняном, «завтрашний день будет решающим».
Митинги оппозиции продолжаются в Ереване с 16 апреля. Оппозиционеры требуют, чтобы Серж Саргсян, избранный парламентом 17 апреля на пост премьер-министра, ушел в отставку. 22 апреля в ереванской гостинице Marriott была осуществлена попытка провести переговоры между Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном. Ситуация в стране остается крайне напряженной — митинги оппозиции проходят во всех крупных городах республики.