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Лидер протестующих в Армении Пашинян освобожден из-под стражи
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Лидер протестующих в Армении Пашинян освобожден из-под стражи 

Деловая газета «Взгляд» 23 апреля 2018
Фото: Мир24
Оппозиционный армянский депутат Никол Пашинян, возглавляющий протестные акции протеста из-за избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна, освобожден из-под стражи, передает сообщает источник с места событий.
Сообщается также об освобождении депутата Арарата Мирзояна.
«Я требую освобождения всех задержанных. Остальное скажу на сегодняшнем митинге», — передает РИА «Новости» слова Пашиняна.
Сообщается также, что Пашинян уже снова присоединился к митингующим.
В данный момент Пашинян вместе со сторонниками направляется к площади Республики. «За последние 24 часа я был полностью изолирован. Сейчас изучу списки всех задержанных, и мы займемся их освобождением», — сказал Пашинян.
Протесты против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Прошедшие в воскресенье переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном закончились спустя три минуты — премьер ушел со встречи, назвав действия лидера оппозиции шантажом. В тот же день были задержаны Никол Пашинян и еще два оппозиционных депутата — Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.
Кремль заявил, что события в Армении являются внутренним делом республики.
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