Лидер протестующих в Армении Пашинян освобожден из-под стражи

Оппозиционный армянский депутат Никол Пашинян , возглавляющий протестные акции протеста из-за избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна , освобожден из-под стражи, передает сообщает источник с места событий.

Сообщается также об освобождении депутата Арарата Мирзояна.

«Я требую освобождения всех задержанных. Остальное скажу на сегодняшнем митинге», — передает РИА «Новости» слова Пашиняна.

Сообщается также, что Пашинян уже снова присоединился к митингующим.

В данный момент Пашинян вместе со сторонниками направляется к площади Республики. «За последние 24 часа я был полностью изолирован. Сейчас изучу списки всех задержанных, и мы займемся их освобождением», — сказал Пашинян.

Протесты против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Прошедшие в воскресенье переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном закончились спустя три минуты — премьер ушел со встречи, назвав действия лидера оппозиции шантажом. В тот же день были задержаны Никол Пашинян и еще два оппозиционных депутата — Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.

Кремль заявил, что события в Армении являются внутренним делом республики.