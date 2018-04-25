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В Узбекистане до конца года более 1000 предприятий будут работать с участием российских инвестиций — ТПП
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В Узбекистане до конца года более 1000 предприятий будут работать с участием российских инвестиций — ТПП 

ИА Синьхуа 1 час назад
Об этом сегодня заявил первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Ислом Жасимов в ходе пресс-конференции, посвященной первой международной промышленной выставки Expo-Russia Uzbekistan 2018 в Ташкенте.
По его словам, в прошлом году серьезно оживилась деятельность узбекско-российского делового совета. В результате на сегодняшний день в Узбекистане работает 961 предприятие с участием российского капитала. Узбекский бизнес открыл уже 569 предприятий в России, отметил И. Жасимов.
Узбекистан находится на четвертом месте по товарообороту с Россией среди стран СНГ. По итогам 2017 года товарооборот составил 3,6 млрд долларов и увеличился на 33,9 проц. В январе-феврале этого года товарооборот вырос на 50,2 проц и составил почти 600 млн долларов.
Общий объем инвестиций России в Узбекистане превышает 8,5 млрд долларов. —0—
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