В Узбекистане до конца года более 1000 предприятий будут работать с участием российских инвестиций — ТПП

Об этом сегодня заявил первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Ислом Жасимов в ходе пресс-конференции, посвященной первой международной промышленной выставки Expo-Russia Uzbekistan 2018 в Ташкенте.

По его словам, в прошлом году серьезно оживилась деятельность узбекско-российского делового совета. В результате на сегодняшний день в Узбекистане работает 961 предприятие с участием российского капитала. Узбекский бизнес открыл уже 569 предприятий в России , отметил И. Жасимов.

Узбекистан находится на четвертом месте по товарообороту с Россией среди стран СНГ. По итогам 2017 года товарооборот составил 3,6 млрд долларов и увеличился на 33,9 проц. В январе-феврале этого года товарооборот вырос на 50,2 проц и составил почти 600 млн долларов.

Общий объем инвестиций России в Узбекистане превышает 8,5 млрд долларов. —0—