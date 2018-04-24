Пашинян: выход из таких организаций, как ЕАЭС, может происходить только путем референдума 

ЕРЕВАН, 24 апреля. /ТАСС/. Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что никогда не говорил о выходе Армении из ОДКБ, а «выход из таких организаций, как ЕАЭС, может происходить только путем референдума».
"После прихода к власти мы не собираемся делать никаких резких геополитических реверсов и движений, потому что я думаю, что сейчас не время для этого. Мы собираемся делать все в интересах республики Армения", — отметил Пашинян во вторник во время пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
17 апреля выдвинутый правящей Республиканской партией на пост премьер-министра Армении Серж Саргсян был избран парламентом на эту должность. В понедельник он подал в отставку на фоне усиливающихся акций протеста оппозиции, которые начались 13 апреля. И. о. премьер-министра Армении 23 апреля стал первый вице-премьер Карен Карапетян. Лидер оппозиции Пашинян во вторник заявил, что готов стать премьер-министром Армении, если такова будет воля народа.