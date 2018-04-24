Пашинян: выход из таких организаций, как ЕАЭС, может происходить только путем референдума

"После прихода к власти мы не собираемся делать никаких резких геополитических реверсов и движений, потому что я думаю, что сейчас не время для этого. Мы собираемся делать все в интересах республики Армения", — отметил Пашинян во вторник во время пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.