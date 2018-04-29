В центре Еревана начался многотысячный митинг оппозиционеров

ЕРЕВАН , 29 апр — РИА Новости . Многотысячный митинг оппозиционеров во главе с лидером протестного движения Николом Пашиняном начался в воскресенье вечером на площади Республики в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее колонна протестующих начала шествие на площади Франции . Затем демонстранты прошлись по центральным улицам армянской столицы. Завершилось шествие на площади Республики, где начался митинг.

На митинге присутствуют люди всех возрастов, также много семей с маленькими детьми. Многие из участников держат национальные флаги Армении

По периметру площади Республики находится небольшое количество полицейских, они стоят в стороне и наблюдают за митингом.

Выступление лидера оппозиции Пашиняна участники акции встретили бурными аплодисментами и приветственными криками.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.