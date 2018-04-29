Одна из старейших армянский партий призвала избрать премьером Пашиняна

"Партия призывает на предстоящем 1 мая заседании Национального собрания избрать премьер-министром Никола Пашиняна и дать ему полномочия по формированию временного правительства для обеспечения бесперебойной работы государственных структур", — говорится в заявлении партии.

В документе отмечается также, что сам Пашинян должен действовать строго в рамках конституции и законов, тесно сотрудничать с президентами Армении и Нагорно-Карабахской республики и Католикосом всех армян, запустить законодательный процесс роспуска парламента и предложить главе государства назначить внеочередные парламентские выборы.

После отказа всех фракций армянского парламента, кроме возглавляемой Пашиняном фракции «Елк» (Исход), выдвигать кандидатуры на пост премьера, он стал единственным кандидатом. Однако оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только фракции «Елк», блока «Царукян» и «Дашнакцутюн», но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении (РПА).

Партия «Рамкавар-Азатакан» было создана в 1921 году на основе возникшего в 1885 году первого армянского национально политического объединения «Арменакан». В парламенте Армении текущего созыва не представлена.

Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. У РПА в Национальном собрании 58 мандатов, у блока «Царукян» — 31, у возглавляемой Пашиняном фракции «Елк» (Исход) — 9, бывшей коалиционной партии «Дашнакцутюн» — 7.

Акции против избрания экс-президента Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняла Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.