Митинг оппозиции в армянском Ванадзоре завершился шествием

ЕРЕВАН , 28 апр — РИА Новости . Митинг, организованный лидером протестов Николом Пашиняном в армянском Ванадзоре, завершился шествием по улицам города, передает корреспондент РИА Новости.

Во время митинга Пашинян заявил, что после двухдневного перерыва по всей стране возобновятся акции протеста. Он призвал блокировать улицы, дороги, объявить забастовку в учебных заведения. По его словам, все эти действия направлены на то, чтобы парламент избрал 1 мая премьер-министром страны «кандидата от народа». По его словам, акции продолжатся также 30 апреля и 1 мая.

Ранее пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии «Гражданский договор» Тигран Авинян заявил РИА Новости, что их сторонники продолжат акции протеста, несмотря на отказ правящей Республиканской партии Армении (РПА) выдвигать своего кандидата на поста премьера страны. Он заявил, что РПА должна выразить четкую поддержку кандидату от народа.

В субботу вице-спикер армянского парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов заявил, что партия не будет выдвигать своего кандидата в премьеры, чтобы избежать конфронтации.

Ранее Пашинян заявлял, что премьером Армении должен стать «народный кандидат», который сформирует временное правительство до внеочередных выборов. Он подчеркнул, что готов сам возглавить кабин.

Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая. Для избрания главы правительства требуется 53 голоса из 105. У РПА Национальном собрании 58 мандатов, блока «Царукян» — 31, возглавляемой Пашиняном фракции «Елк» (Исход) — 9, бывшей коалиционной партии «Дашнакцутюн» —7.

Акции против избрания экс-президента Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.