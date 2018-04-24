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Пашинян не считает принципиальным вопрос о форме правления в Армении
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Пашинян не считает принципиальным вопрос о форме правления в Армении 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ЕРЕВАН, 24 апр — РИА Новости. Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян не считает принципиальным вопросом, будет ли Армения парламентской или президентской республикой.
"Это как спор, какая машина лучше — BMW или Mercedes. Есть люди, которые предпочитают BMW, есть — которые Mercedes. Но важнее всего — законность и демократия", — заявил Пашинян.
Он отметил, что есть и демократические, и диктаторские страны как парламентские, так и президентские.
"Мы должны воздержаться от очень частого изменения или реформирования конституции", — отметил он. По его оценке, именно с изменения конституции начался нынешний кризис в Армении.
Акции против избрания экс-президента Армении Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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