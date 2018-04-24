Лидер оппозиции Армении Пашинян рассказал об отношениях с Россией

Он отметил, что считает Россию братской страной.

"Отношения с Россией очень важны, это дружественные, братские страны. Но это не значит, что в них нет проблем", — заявил Пашинян на брифинге в Ереване

По его словам, оппозиция в случае прихода к власти собирается их решать.

Пашнян пояснил, что отношения Армении с Россией должны строиться исходя из «интересов армянского народа».

Ранее лидер оппозиции Армении Никол Пашинян заявил, что готов стать премьер-министром страны.

13 апреля в Ереване начались акции против избрания бывшего президента Армении Саргсяна премьером. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. В итоге, 23 апреля правительство Армении ушло в отставку.