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Лидер оппозиции Армении Пашинян рассказал об отношениях с Россией
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Лидер оппозиции Армении Пашинян рассказал об отношениях с Россией 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил о важности отношений Армении с Россией, передает РИА «Новости».
Он отметил, что считает Россию братской страной.
"Отношения с Россией очень важны, это дружественные, братские страны. Но это не значит, что в них нет проблем", — заявил Пашинян на брифинге в Ереване.
По его словам, оппозиция в случае прихода к власти собирается их решать.
Пашнян пояснил, что отношения Армении с Россией должны строиться исходя из «интересов армянского народа».
Ранее лидер оппозиции Армении Никол Пашинян заявил, что готов стать премьер-министром страны.
13 апреля в Ереване начались акции против избрания бывшего президента Армении Саргсяна премьером. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. В итоге, 23 апреля правительство Армении ушло в отставку.
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