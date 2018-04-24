Лукашенко рассказал о единении белорусов и русских

«Мы не можем оторвать белоруса и русского, мы едины. Мы всегда были вместе, зачем нам ссориться и ругаться?» — приводит TUT.by слова Лукашенко.

Он добавил о необходимости «чётко понимать, где наши друзья, а где наши временные попутчики в лучшем случае. И кто нам будет ставить условия, прежде чем шаг навстречу сделать, а кто действительно не будет ставить условий».

Лукашенко отметил, что, несмотря на разногласия и критику, россияне и белорусы помогают друг другу, в отличие от ЕС , который ставит Белоруссии условия в обмен на помощь.

«Россия и Китай нам таких условий не ставят никогда. Они нас понимают такими, какие мы есть, если надо подсказывают. Я с ними советуюсь», — добавил Лукашенко.