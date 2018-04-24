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Лукашенко рассказал о единении белорусов и русских
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Лукашенко рассказал о единении белорусов и русских 

RT на русском 50 минут назад
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе послания к белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что народы Белоруссии и России едины.
«Мы не можем оторвать белоруса и русского, мы едины. Мы всегда были вместе, зачем нам ссориться и ругаться?» — приводит TUT.by слова Лукашенко.
Он добавил о необходимости «чётко понимать, где наши друзья, а где наши временные попутчики в лучшем случае. И кто нам будет ставить условия, прежде чем шаг навстречу сделать, а кто действительно не будет ставить условий».
Лукашенко отметил, что, несмотря на разногласия и критику, россияне и белорусы помогают друг другу, в отличие от ЕС, который ставит Белоруссии условия в обмен на помощь.
«Россия и Китай нам таких условий не ставят никогда. Они нас понимают такими, какие мы есть, если надо подсказывают. Я с ними советуюсь», — добавил Лукашенко.
Ранее Лукашенко в ходе послания рассказал, что ему удалось навести порядок на трассе Москва — Берлин, где, по его словам, убивали людей.
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