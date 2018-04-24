Отношения Беларуси с Китаем достигли опережающего развития — А. Лукашенко

"В последнее время отношения с КНР достигли опережающего развития. С 2016 года установлен уровень отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Наши связи динамично расширяются и по количеству, и по качеству", — отметил глава белорусского государства.

А. Лукашенко обратил внимание на то, что Беларусь является активным и равноправным участником китайской инициативы «Пояс и путь». «Это новая модель межгосударственного взаимодействия, построенная на принципах поддержки и совместного развития», — сказал он.