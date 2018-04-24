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Отношения Беларуси с Китаем достигли опережающего развития — А. Лукашенко
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Отношения Беларуси с Китаем достигли опережающего развития — А. Лукашенко 

ИА Синьхуа 26 минут назад
Минск, 24 апреля /Синьхуа/ — Отношения Беларуси с Китаем достигли опережающего развития. Об этом во вторник в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
"В последнее время отношения с КНР достигли опережающего развития. С 2016 года установлен уровень отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Наши связи динамично расширяются и по количеству, и по качеству", — отметил глава белорусского государства.
А. Лукашенко обратил внимание на то, что Беларусь является активным и равноправным участником китайской инициативы «Пояс и путь». «Это новая модель межгосударственного взаимодействия, построенная на принципах поддержки и совместного развития», — сказал он.
Белорусский лидер сообщил, что недавно в ходе встречи с министром обороны Китая он поблагодарил китайскую сторону за нынешний уровень сотрудничества и призвал к его дальнейшему углублению. «Министр обороны со мной согласился, с моими подходами. Мы будем активизировать наши отношения на восточном векторе — и с нашей Россией, и с КНР. Это наша сильнейшая поддержка, это благо», — заявил глава государства. —0—
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