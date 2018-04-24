А. Лукашенко: негативные тенденции последних лет в Беларуси преодолены

Минск , 24 апреля / Синьхуа / — Негативные тенденции последних лет в Беларуси преодолены. Об этом во вторник в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил президент Беларуси Александр Лукашенко

"Откровенно говоря, год назад мы были настроены на более скромные результаты, чем получили. Эффективность, с которой работала страна, и кропотливый труд белорусского народа дали положительный результат. Совместными усилиями негативные тенденции последних лет мы, вроде бы, преодолели", — сказал А. Лукашенко.

По его словам, в Беларуси наблюдается низкий уровень инфляции, восстанавливаются объемы экспорта, улучшается структура платежного баланса. «Денег столько, сколько мы зарабатываем, и для решения проблем печатный станок не включаем, — обратил внимание глава белорусского государства. — Бюджетные средства расходуются только по целевым программам и под конкретные задачи, это позволяет иметь взвешенную курсовую политику. По росту валового внутреннего продукта выходим из двухлетней рецессии».

"Главное теперь — придать позитивным изменениям необратимый характер. Это — краеугольный камень экономической политики, то, что даст возможность сохранить экономическую стабильность, а значит, мир и порядок в обществе", — отметил А. Лукашенко. —0—