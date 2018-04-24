А. Лукашенко поставил задачу оказывать всестороннюю помощь бизнесу в создании новых производств

Минск , 24 апреля / Синьхуа / — Исполнительная вертикаль должна оказывать всестороннюю помощь бизнесу в создании новых предприятий и производств, которые обеспечат позитивную динамику развития каждого региона страны. Такую задачу поставил президент Беларуси Александр Лукашенко , обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

"Всей исполнительной вертикали предстоит решить задачу оказывать всестороннюю помощь бизнесу в создании новых предприятий и производств, которые обеспечат позитивную динамику развития каждого региона страны", — сказал белорусский лидер.

А. Лукашенко отметил, что сегодняшняя экономика — это уже не только МАЗ, БелАЗ и МТЗ, хотя они являются достоянием, и потерять их нельзя. «На традиционной продукции зарабатывать хорошие деньги очень сложно, особенно сейчас. Товар легко поддается ограничениям, санкциям. Посмотрите, что творится на мировом рынке. Казалось бы, Всемирная торговая организация давно ввела жесткие правила, от которых нельзя отступить ни шагу. Но на наших глазах в международной торговле игнорируются ее базовые принципы», — заявил А. Лукашенко.