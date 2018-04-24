«Человечество находится на распутье» — А. Лукашенко отмечает рост конфронтации в мире

Минск , 24 апреля / Синьхуа / — Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил рост напряженности и конфронтации в мире. Об этом он заявил во вторник в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.

"Человечество, к сожалению, находится на распутье. Мы вступили в эпоху неопределенности, непредсказуемости и длительной нестабильности. На планете больше нет места, где можно спрятаться, отгородиться и отстраненно наблюдать за происходящим. Безопасность стала осязаемым явлением. Сегодня особенно остро чувствуется, как легко ее потерять, и каких неимоверных усилий стоит ее сохранить, — сказал глава государства. — Обостряется борьба за место в мировой иерархии. Стратегическое соперничество, конкуренция между государствами стали обыденными явлениями. Все это сопровождается ростом напряженности и конфронтации, которые уже начинают просто зашкаливать".

"Мы видим жесткое лоббирование, порой насаждение собственной экономической и политической выгоды, неприкрытую враждебность к оппонентам. Национальный эгоизм, пренебрежение интересами своих партнеров и даже союзников, эгоцентризм, попрание международных норм становятся неотъемлемой частью политики ведущих мировых игроков", — констатировал белорусский лидер.

По его словам, планету захлестнули торговые войны. " Соединенные Штаты , руководствуясь жестким протекционизмом, сражаются с Китаем . Одновременно развернулась масштабная санкционная война против России . Дошли до того, что по совету из-за океана Евросоюз ограничивает собственные компании, работающие на нефтяном рынке с нашей восточной соседкой, — обратил внимание глава белорусского государства. — Да и у нас далеко за примерами ходить не надо — возьмите хотя бы «молочные» и «мясные» баталии, «сахарные», которые устраивает наш ближайший партнер, блокируя доступ натуральным белорусским продуктам на свой рынок".

А. Лукашенко заявил, что фактически ломается мировая система торговли. В этих обстоятельствах особо актуальна миролюбивая и сбалансированная внешняя политика всех государств, которой придерживается в том числе и Беларусь, а также предлагаемые страной инициативы: продвижение идей совместимости в Большой Европе, партнерство различных интеграционных объединений и обновление общеевропейского диалога по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества. «Для наших союзников Беларусь с ее общественно-политическим согласием, межконфессиональным миром и беспроблемной для соседей и других государств политикой представляет собой особую ценность», — уверен президент.

Он отметил, что удерживать равновесие внутри страны, когда во многих регионах мира неспокойно, сейчас особо важно. «Мы видим, как легко нагнетают панику и истерию растиражированные в сетях и на информационных порталах сообщения провокационного характера. Именно так в двадцать первом веке начинаются революции в их „цветной“ версии, которые печально заканчиваются для самих же участников. Тем, кто рассуждает сегодня на тему: нужна ли нам армия, необходима ли милиция, — советую съездить в страны, переболевшие „арабской весной“, или даже в сердце Европы, накрытое миграционной волной. Пообщаться там с обычными людьми и узнать, чувствуют ли они себя дома защищенными», — сказал А. Лукашенко. —0—