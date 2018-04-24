Как массовые протесты приводили к смене власти в странах СНГ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 апреля 2018 года премьер-министр Республики Армения Серж Саргсян заявил о своей отставке. Решение было принято на фоне массовых акций протеста оппозиции, которые начались вскоре после того, как стало известно о выдвижении Саргсяна на пост главы правительства.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как массовые протесты приводили к смене власти в странах СНГ.

2 сентября 1991 года оппозиционные партии на митинге в Тбилиси потребовали отставки президента Звиада Гамсахурдиа . Массовые протесты вскоре переросли в столкновения с полицией. В декабре против президента выступили вооруженные отряды Национальной гвардии и военизированной организации «Мхедриони». После ожесточенных уличных боев в Тбилиси 7 января 1992 года Гамсахурдиа бежал из страны, столкновения продолжались до конца 1993 года.

26 марта 1992 года в Душанбе на площади Шахидон начался бессрочный митинг оппозиции, требующей отставки ряда руководителей страны. В ответ сторонники правительства организовали свой митинг, начались вооруженные столкновения — сначала в Душанбе, а затем в других регионах страны.

Не дали результата попытки урегулировать конфликт как силовыми (чрезвычайное положение, прямое президентское правление), так и политическими (создание правительства национального примирения) методами. 7 сентября президент Таджикистана Рахмон Набиев подал в отставку, однако это не остановило гражданской войны, которая продолжалась до лета 1997 года. Число погибших оценивается в 100 тыс. человек, более 1,5 млн стали беженцами.

8 мая 1992 года в Баку сторонники экс-президента Азербайджана Аяза Муталибова устроили митинг у здания Верховного совета с требованием восстановить своего лидера на посту главы республики (6 марта 1992 года он подал в отставку под давлением оппозиции). 14 мая депутаты Верховного совета приняли решение вернуть Муталибову полномочия президента, но в ответ массовые манифестации организовала оппозиция — Народный фронт Азербайджана.

15 мая митингующие в своем ультиматуме потребовали отставки главы государства, а через несколько часов захватили президентский дворец и парламент. Муталибов бежал из страны.

Грузия, 2003

В ноябре 2003 года лидеры грузинской оппозиции заявили о фальсификации итогов состоявшихся 2 ноября парламентских выборов, победу на которых одержал пропрезидентский блок «За новую Грузию». В стране начались массовые акции с требованием отмены результатов голосования и отставки президента Эдуарда Шеварнадзе. Протестующие заявляли, что придерживаются ненасильственных методов борьбы и назвали свое выступление «революцией роз».

22 ноября на митинг в Тбилиси вышли около 50 тыс. человек, оппозиционеры ворвались в парламент и объявили о взятии власти. Президент ввел в стране чрезвычайное положение, однако войска и полиция отказались поддерживать его. В ночь на 23 ноября протестующие захватили правительственные здания. При посредничестве России прошли переговоры Шеварднадзе с лидерами оппозиции, после которых президент объявил о своей отставке, а Верховный суд Грузии аннулировал итоги парламентских выборов.

21 ноября 2004 года в Киеве на площади Независимости оппозиционеры развернули палаточный лагерь и объявили о начале бессрочной акции протеста. Они заявили, что не намерены признавать победу премьер-министра Виктора Януковича во втором туре президентских выборов.

Многотысячные митинги в Киеве и других регионах Украины продолжались до 3 декабря, когда Верховный суд страны признал результаты выборов недействительными. 26 декабря состоялось повторное голосование, по итогам которого президентом страны был избран один из оппозиционных лидеров Виктор Ющенко . Эти события получили название «оранжевой революции» в честь отличительного цвета протестующих.

В марте 2005 года в южной части Киргизии — Джалал-Абаде и Оше — были захвачены здания областных администраций, силовых структур, аэропорты и ряд других стратегических объектов. Участники акций протеста обвинили власти в фальсификации итогов парламентских выборов и потребовали отменить их итоги. Власти отказались выполнить требования протестующих, 22 марта результаты выборов были официально утверждены, и новый парламент начал работу.

24 марта в Бишкеке произошли столкновения сторонников и противников президента Аскара Акаева , несколько сотен человек были ранены. Оппозиция взяла штурмом Дом правительства, Акаев покинул страну и вскоре сложил свои полномочия. В СМИ эти события назвали «тюльпановой революцией».

Грузия, 2007

В сентябре 2007 года в Тбилиси начались многотысячные митинги граждан, выступающих против политического курса, проводимого президентом Михаилом Саакашвили . 7 ноября в ходе столкновений демонстрантов с полицией у здания парламента пострадали более 500 человек. Под давлением оппозиции на следующий день глава государства объявил о назначении досрочных президентских выборов на 5 января 2008 года. Одновременно он ввел в Грузии чрезвычайное положение.

25 ноября президент официально ушел в отставку. На досрочных выборах оппозиция потерпела поражение, и Саакашвили вновь был избран президентом Грузии.

6 апреля 2009 года, на следующий день после парламентских выборов, в Кишиневе несколько десятков тысяч человек приняли участие в акции протеста, организованной проевропейской оппозицией. Они потребовали пересчета голосов. В ходе беспорядков были разгромлены здания парламента и резиденции президента. Погиб один человек, около 270 были ранены.

Действующие власти согласились пересмотреть итоги выборов, но повторный пересчет голосов подтвердил победу Партии коммунистов Молдавии во главе с президентом страны Владимиром Ворониным

Киргизия, 2010

6 апреля 2010 года начались антиправительственные волнения в областном центре Талас на севере Киргизии. На следующий день на центральной площади Бишкека Ала-Тоо собрались несколько тысяч человек, которые потребовали отставки президента Курманбека Бакиева . Вскоре произошла эскалация массовых беспорядков, протестующие захватили здание парламента и телецентра. При штурме Дома правительства погибли около 90 человек, более сотни были ранены. Бакиев бежал из страны, к власти пришло Временное народное правительство.

Украина, 2013/2014

21 ноября 2013 года в Киеве и ряде других регионов оппозиция начала акцию протеста против решения правительства Украины приостановить подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом . Митингующие захватили несколько административных зданий в центре столицы, возвели на площади Независимости палаточный городок, создали так называемые силы самообороны.