Как массовые протесты приводили к смене власти в странах СНГ. Досье 

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 апреля 2018 года премьер-министр Республики Армения Серж Саргсян заявил о своей отставке. Решение было принято на фоне массовых акций протеста оппозиции, которые начались вскоре после того, как стало известно о выдвижении Саргсяна на пост главы правительства.
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как массовые протесты приводили к смене власти в странах СНГ.
Грузия, 1991
2 сентября 1991 года оппозиционные партии на митинге в Тбилиси потребовали отставки президента Звиада Гамсахурдиа. Массовые протесты вскоре переросли в столкновения с полицией. В декабре против президента выступили вооруженные отряды Национальной гвардии и военизированной организации «Мхедриони». После ожесточенных уличных боев в Тбилиси 7 января 1992 года Гамсахурдиа бежал из страны, столкновения продолжались до конца 1993 года.
Таджикистан, 1992
26 марта 1992 года в Душанбе на площади Шахидон начался бессрочный митинг оппозиции, требующей отставки ряда руководителей страны. В ответ сторонники правительства организовали свой митинг, начались вооруженные столкновения — сначала в Душанбе, а затем в других регионах страны.
Не дали результата попытки урегулировать конфликт как силовыми (чрезвычайное положение, прямое президентское правление), так и политическими (создание правительства национального примирения) методами. 7 сентября президент Таджикистана Рахмон Набиев подал в отставку, однако это не остановило гражданской войны, которая продолжалась до лета 1997 года. Число погибших оценивается в 100 тыс. человек, более 1,5 млн стали беженцами.
Азербайджан, 1992
8 мая 1992 года в Баку сторонники экс-президента Азербайджана Аяза Муталибова устроили митинг у здания Верховного совета с требованием восстановить своего лидера на посту главы республики (6 марта 1992 года он подал в отставку под давлением оппозиции). 14 мая депутаты Верховного совета приняли решение вернуть Муталибову полномочия президента, но в ответ массовые манифестации организовала оппозиция — Народный фронт Азербайджана.
15 мая митингующие в своем ультиматуме потребовали отставки главы государства, а через несколько часов захватили президентский дворец и парламент. Муталибов бежал из страны.
Грузия, 2003
В ноябре 2003 года лидеры грузинской оппозиции заявили о фальсификации итогов состоявшихся 2 ноября парламентских выборов, победу на которых одержал пропрезидентский блок «За новую Грузию». В стране начались массовые акции с требованием отмены результатов голосования и отставки президента Эдуарда Шеварнадзе. Протестующие заявляли, что придерживаются ненасильственных методов борьбы и назвали свое выступление «революцией роз».
22 ноября на митинг в Тбилиси вышли около 50 тыс. человек, оппозиционеры ворвались в парламент и объявили о взятии власти. Президент ввел в стране чрезвычайное положение, однако войска и полиция отказались поддерживать его. В ночь на 23 ноября протестующие захватили правительственные здания. При посредничестве России прошли переговоры Шеварднадзе с лидерами оппозиции, после которых президент объявил о своей отставке, а Верховный суд Грузии аннулировал итоги парламентских выборов.
Украина, 2004
21 ноября 2004 года в Киеве на площади Независимости оппозиционеры развернули палаточный лагерь и объявили о начале бессрочной акции протеста. Они заявили, что не намерены признавать победу премьер-министра Виктора Януковича во втором туре президентских выборов.
Многотысячные митинги в Киеве и других регионах Украины продолжались до 3 декабря, когда Верховный суд страны признал результаты выборов недействительными. 26 декабря состоялось повторное голосование, по итогам которого президентом страны был избран один из оппозиционных лидеров Виктор Ющенко. Эти события получили название «оранжевой революции» в честь отличительного цвета протестующих.
Киргизия, 2005
В марте 2005 года в южной части Киргизии — Джалал-Абаде и Оше — были захвачены здания областных администраций, силовых структур, аэропорты и ряд других стратегических объектов. Участники акций протеста обвинили власти в фальсификации итогов парламентских выборов и потребовали отменить их итоги. Власти отказались выполнить требования протестующих, 22 марта результаты выборов были официально утверждены, и новый парламент начал работу.
24 марта в Бишкеке произошли столкновения сторонников и противников президента Аскара Акаева, несколько сотен человек были ранены. Оппозиция взяла штурмом Дом правительства, Акаев покинул страну и вскоре сложил свои полномочия. В СМИ эти события назвали «тюльпановой революцией».
Грузия, 2007
В сентябре 2007 года в Тбилиси начались многотысячные митинги граждан, выступающих против политического курса, проводимого президентом Михаилом Саакашвили. 7 ноября в ходе столкновений демонстрантов с полицией у здания парламента пострадали более 500 человек. Под давлением оппозиции на следующий день глава государства объявил о назначении досрочных президентских выборов на 5 января 2008 года. Одновременно он ввел в Грузии чрезвычайное положение.
25 ноября президент официально ушел в отставку. На досрочных выборах оппозиция потерпела поражение, и Саакашвили вновь был избран президентом Грузии.
Молдавия, 2009
6 апреля 2009 года, на следующий день после парламентских выборов, в Кишиневе несколько десятков тысяч человек приняли участие в акции протеста, организованной проевропейской оппозицией. Они потребовали пересчета голосов. В ходе беспорядков были разгромлены здания парламента и резиденции президента. Погиб один человек, около 270 были ранены.
Действующие власти согласились пересмотреть итоги выборов, но повторный пересчет голосов подтвердил победу Партии коммунистов Молдавии во главе с президентом страны Владимиром Ворониным.
Киргизия, 2010
6 апреля 2010 года начались антиправительственные волнения в областном центре Талас на севере Киргизии. На следующий день на центральной площади Бишкека Ала-Тоо собрались несколько тысяч человек, которые потребовали отставки президента Курманбека Бакиева. Вскоре произошла эскалация массовых беспорядков, протестующие захватили здание парламента и телецентра. При штурме Дома правительства погибли около 90 человек, более сотни были ранены. Бакиев бежал из страны, к власти пришло Временное народное правительство.
Украина, 2013/2014
21 ноября 2013 года в Киеве и ряде других регионов оппозиция начала акцию протеста против решения правительства Украины приостановить подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Митингующие захватили несколько административных зданий в центре столицы, возвели на площади Независимости палаточный городок, создали так называемые силы самообороны.
Власти пошли на уступки (в частности, было отправлено в отставку правительство), однако митинги продолжались. Несколько попыток разогнать протестующих оказались неудачными. В конце февраля обстановка резко обострилась, президент Виктор Янукович покинул Украину, и 22 февраля 2014 года Верховная рада отстранила его от власти. В ходе трехмесячного противостояния оппозиционеров с органами правопорядка с обеих сторон погибли более 100 человек.