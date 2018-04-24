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Лукашенко рассказал, как убивали на трассе Москва — Берлин
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Лукашенко рассказал, как убивали людей на трассе Москва — Берлин 

RT на русском 36 минут назад
Фото: globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к белорусскому народу и Национальному собранию рассказал, что ему удалось навести порядок на трассе Москва — Берлин, где, по его словам, убивали людей.
Как сообщает TUT.by, Лукашенко заявил во время послания, что надо «посерьёзнее разобраться» с инспекцией охраны животного и растительного мира при президенте в связи с коррупцией.
«Вы что, с ума там посходили? Или мне принимать жестокие меры, как в первые годы своей жизни президентской?» — сказал Лукашенко.
В связи с этим глава государства вспомнил, что, когда, по его словам, на трассе Москва — Берлин убивали людей, он послал туда «горстку надёжных людей с автоматами».
«Которые перестреляли там половину и навели порядок в течение месяца», — добавил президент.
Также Лукашенко в ходе послания заявил о необходимости сделать Белоруссию привлекательной для богатых людей со всего мира.
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