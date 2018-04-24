Бердымухамедов: у нас с Узбекистаном полное взаимопонимание

В ходе визита стороны обсудили вопросы безопасности в Центральной Азии.

Безопасность, транзит и наука\: Бердымухамедов о сотрудничестве с Ташкентом

"Наши отношения обусловлены полным взаимопониманием по вопросам двухстороннего партнерства и в оценках тенденций регионального международного развития", — сказал глава Туркменистана Sputnik Узбекистан.

Бердымухамедов подчеркнул важность сохранения и поддержания всеобщего мира и стабильности в регионе.

Президент Туркменистана прибыл в Ташкент накануне утром. За сутки главы двух стран успели провести встречу тет-а-тет, подписать 15 соглашений и совместное заявление.