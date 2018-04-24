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Бердымухамедов: у нас с Узбекистаном полное взаимопонимание
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Бердымухамедов: у нас с Узбекистаном полное взаимопонимание 

Sputnik Таджикистан 1 час назад
Фото: Sputnik Таджикистан
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Узбекистан, где провел переговоры с главой узбекского государства Шавкатом Мирзиёевым.
В ходе визита стороны обсудили вопросы безопасности в Центральной Азии.
Безопасность, транзит и наука\: Бердымухамедов о сотрудничестве с Ташкентом
"Наши отношения обусловлены полным взаимопониманием по вопросам двухстороннего партнерства и в оценках тенденций регионального международного развития", — сказал глава Туркменистана Sputnik Узбекистан.
Бердымухамедов подчеркнул важность сохранения и поддержания всеобщего мира и стабильности в регионе.
Президент Туркменистана прибыл в Ташкент накануне утром. За сутки главы двух стран успели провести встречу тет-а-тет, подписать 15 соглашений и совместное заявление.
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