Бердымухамедов: у нас с Узбекистаном полное взаимопонимание 

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Узбекистан, где провел переговоры с главой узбекского государства Шавкатом Мирзиёевым.
В ходе визита стороны обсудили вопросы безопасности в Центральной Азии.
Безопасность, транзит и наука\: Бердымухамедов о сотрудничестве с Ташкентом
"Наши отношения обусловлены полным взаимопониманием по вопросам двухстороннего партнерства и в оценках тенденций регионального международного развития", — сказал глава Туркменистана Sputnik Узбекистан.
Бердымухамедов подчеркнул важность сохранения и поддержания всеобщего мира и стабильности в регионе.
Президент Туркменистана прибыл в Ташкент накануне утром. За сутки главы двух стран успели провести встречу тет-а-тет, подписать 15 соглашений и совместное заявление.