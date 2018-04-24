Президент Беларуси: Запретом алкоголь не победить

Живая дискуссия в белорусском парламенте после оглашения Послания президента народу и законодательному корпусу страны не обошла своим вниманием и традиционную славянскую проблему: последствия алкоголизма для общества.

Александр Лукашенко высказал свое личное негативное отношение к алкоголю, но при этом подчеркнул, что не является сторонником запретительных мер в борьбе с пьянством. Такую точку зрения он высказал, отвечая сегодня на вопросы депутатов, передает БЕЛТА.

"Вообще не понимаю алкоголиков и ненавижу пьяниц", -откровенно признался президент, добавив, что «это его личное отношение». Но принятием запретительных мер проблему не решить, убежден он. Сократить производство спиртного — напоят суррогатом. Появятся «левые» торговцы, убежден Лукашенко. Правда, по словам главы государства, которые приводит «СБ», в стране отмечается устойчивая тенденция к снижению уровня потребления алкоголя населением с 13,3 до 8,8 литра.